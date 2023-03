Violento incendio a Roma in un’abitazione occupato da senzatetto: evitata l’eplosione, era pieno di bombole GPL (Di giovedì 9 marzo 2023) Un incendio devastante, che ha coinvolto e distrutto l’intera abitazione. Le fiamme sono scoppiate nella notte di oggi, qualche minuto prima della mezzanotte, a Roma, in via di Pietralata, al civico 492, all’incrocio con via di Castel Paterno. Un rogo divampato in pochi istanti, che si è propagato in due delle stanze del manufatto abbandonato, sviluppato su due livelli e ampio circa 150 metri quadri, spesso occupato da persone senzatetto. L’allarme è arrivato agli agenti della polizia di stato attraverso una chiamata al NUE 112 da parte di una donna che vive nella struttura. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno richiesto l’intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che ha inviato sul posto la Squadra VVF 6/A di Nomentano con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) Undevastante, che ha coinvolto e distrutto l’intera abitazione. Le fiamme sono scoppiate nella notte di oggi, qualche minuto prima della mezzanotte, a, in via di Pietralata, al civico 492, all’incrocio con via di Castel Paterno. Un rogo divampato in pochi istanti, che si è propagato in due delle stanze del manufatto abbandonato, sviluppato su due livelli e ampio circa 150 metri quadri, spessoda persone. L’allarme è arrivato agli agenti della polizia di stato attraverso una chiamata al NUE 112 da parte di una donna che vive nella struttura. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno richiesto l’intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di, che ha inviato sul posto la Squadra VVF 6/A di Nomentano con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala. I ...

