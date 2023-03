Violenta lite tra coinquilini a Roma: 25enne aggredito a colpi di mannaia (Di giovedì 9 marzo 2023) Vivevano insieme da tempo in quell’appartamento in via Mario Musco a Roma. Una convivenza che sembrava tranquilla, almeno fino a martedì mattina quando uno di loro ha tirato fuori una mannaia e ha iniziato ad aggredire l’altro coinquilino. E violentemente. Solo l’intervento di un terzo, che si trovava in casa, ha evitato la tragedia e ha fatto sì che quella lite così brusca non si trasformasse in un omicidio. Tentato omicidio in via Mario Musco a Roma, cosa è successo Erano circa le 9 di mattina di martedì scorso quando la Polizia, dopo la segnalazione di una Violenta lite, è intervenuta in via Mario Musco, in quell’appartamento dove vivevano tre cittadini del Bangladesh. Quando gli agenti sono arrivati lì, il personale sanitario del 118 stava già soccorrendo il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) Vivevano insieme da tempo in quell’appartamento in via Mario Musco a. Una convivenza che sembrava tranquilla, almeno fino a martedì mattina quando uno di loro ha tirato fuori unae ha iniziato ad aggredire l’altro coinquilino. E violentemente. Solo l’intervento di un terzo, che si trovava in casa, ha evitato la tragedia e ha fatto sì che quellacosì brusca non si trasformasse in un omicidio. Tentato omicidio in via Mario Musco a, cosa è successo Erano circa le 9 di mattina di martedì scorso quando la Polizia, dopo la segnalazione di una, è intervenuta in via Mario Musco, in quell’appartamento dove vivevano tre cittadini del Bangladesh. Quando gli agenti sono arrivati lì, il personale sanitario del 118 stava già soccorrendo il ...

