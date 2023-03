“Viola diritto internazionale”: anche l’Ue (senza autorità) attacca Londra per la legge anti-clandestini (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – anche l’Ue se la prende con Londra per la legge contro l’immigrazione clandestina. Un’Ue che peraltro non ha nessuna autorità ufficiale sul governo inglese. Il che rende lo stracciamento di vesti, se è possibile, ancora più insopportabile. Ue contro Londra: “La legge anti-clandestini Viola il diritto internazionale” “diritto internazionale” è come “diritti umani” o comunque l’utilizzo dello strumento è simile: imporre una sola visione o comunque veicolarla. E infatti i due concetti in questo caso vengono accorpati. anche se non si ha più alcuna autorità per farlo, come è il caso della Commissione Ue nei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar –se la prende conper lacontro l’immigrazione clandestina. Un’Ue che peraltro non ha nessunaufficiale sul governo inglese. Il che rende lo stracciamento di vesti, se è possibile, ancora più insopportabile. Ue contro: “Lail” “” è come “diritti umani” o comunque l’utilizzo dello strumento è simile: imporre una sola visione o comunque veicolarla. E infatti i due concetti in questo caso vengono accorpati.se non si ha più alcunaper farlo, come è il caso della Commissione Ue nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Suicidi tra gli universitari, il male oscuro degli atenei italiani. La protesta degli studenti: 'Troppe ansie, vogl… - IlPrimatoN : Vietato respingere gli immigrati illegali, cara Gran Bretagna: non lo hai ancora capito? ?? @StelioFergola - MGBasolu : @carlo663 @JU29ROTEAM @FIGC spiegate a Chiné che il TAR emettendo la SENTENZA di fatto ha cancellato la CLAUSOLA CO… - MazzottiFilippo : RT @Michel_le_Roi: Siamo accusati di qualcosa per cui non esiste una regola, ma se chi ci accusa vìola le regole basilari del diritto per q… - veratto_A : RT @LBasemi: ??????Mine francesi ???? vietate utilizzate dai terroristi ucraini 'Nella foto una mina anticarro francese MI AC HPD F2. Non so… -