Viola come il mare: un'altra fiction della tv trova il successo su Netflix (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo mare fuori e Blanca, sbarca su Netflix un’altra fiction italiana delle reti generaliste. In pochissimi giorni si è già posizionata al quarto posto nella top ten delle serie del momento Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopofuori e Blanca, sbarca suun’italiana delle reti generaliste. In pochissimi giorni si è già posizionata al quarto posto nella top ten delle serie del momento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cyfanpage_ita : Viola come il mare: un'altra fiction della tv trova successo su Netflix #CanYaman #FrancescaChillemi - viola_miri : @ernesta_mavilia @Selgoria Ma se il propio uomo non le dà la possibilità nemmeno fi parlare come si deve confidare… - ChiranAngelgela : RT @awabe79: Come può una democrazia che si definisce tale, non perdere credibilità, ospitando il leader di un'entità occupante illegale ch… - MacsAcciughina : @squiddy98 @rabiotmachia @chriderri97 Bisogna solo portare pazienza Come tutti quelli bravi che vestono viola prima… -