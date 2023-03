Vino, Consorzio tutela Doc Sicilia: Antonio Rallo riconfermato alla presidenza (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Labitalia) - A pochi giorni dall'Assemblea dei soci il Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela Vini Doc Sicilia elegge il presidente e i vicepresidenti. alla guida del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia viene riconfermato Antonio Rallo. La decisione è stata presa oggi, giovedì 9 marzo, durante la prima seduta del nuovo CdA che riconferma per il triennio, anche i due i vicepresidenti Giuseppe Bursi e Filippo Paladino. “Le azioni del Consorzio dovranno essere adeguate alle sfide che il mercato richiede e sempre più incisive rispetto alla necessità di valorizzare sempre di più la vitivinicoltura Siciliana", sottolinea il vicepresidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Labitalia) - A pochi giorni dall'Assemblea dei soci il Consiglio di amministrazione deldiVini Docelegge il presidente e i vicepresidenti.guida deldivini Docviene. La decisione è stata presa oggi, giovedì 9 marzo, durante la prima seduta del nuovo CdA che riconferma per il triennio, anche i due i vicepresidenti Giuseppe Bursi e Filippo Paladino. “Le azioni deldovranno essere adeguate alle sfide che il mercato richiede e sempre più incisive rispettonecessità di valorizzare sempre di più la vitivinicolturana", sottolinea il vicepresidente ...

