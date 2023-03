Vincono 205 milioni alla lotteria | ma c’era un errore nel biglietto | coppia beffata

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un semplice inconveniente, costato la bellezza di 205di euro. È quanto accaduto a una ragazza britannica che aveva azzeccato la combinazione vincente dellaEuroMillions, valida per il jackpot da 182di sterline: una vittoria confermata anche dnotifica ricevuta dall’applicazione della National Lottery. Al momento di verificare, è arrivata però la doccia fredda. Il pagamento della giocata fatta da Rachel Kennedy non era mai partito, perché le erano finiti i soldi sul conto. La ragazza aveva impostato l’applicazione per giocare ogni settimana la stessa combinazione (6, 12, 22, 29, 33, 6 e 11). Per quattro volte il pagamento era passato, fino allo scorso venerdì quando i fondi sull’applicazione si erano esauriti, proprio mentre uscivano i suoi numeri della fortuna. Una delusione amara per ...