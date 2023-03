Vincono 204 milioni alla lotteria | poi la terribile scoperta

(Di giovedì 9 marzo 2023) La coppia vince 204di euro. O almeno così pensava. Una vicenda choc quella che ha avuto luogo nell’Hertfordshire, nel Regno Unito. Due ragazzi di 20 anni, Rachel Kennedy e Liam McCrohan hanno giocato un biglietto dellavincente. Avevano centrato tutti i numeri necessari per aggiudicarsi il ricco premio dell’EuroMillions ma poi hanno scoperto di aver perso il premio a causa di un problema tecnico. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Centra uno “0”e fa una vincita assurda: ecco come ha fatto Leggi anche: Scozia,160: come hanno speso tutti quei soldi Vince 204ma ...

Rachel Kennedy e Liam McCrohan sono rimasti sconvolti quando hanno capito di aver perso 182 milioni di sterline (.635.340 milioni di euro, ndr.) alla lotteria nazionale. La coppia che pensava di aver appena vinto il jackpot dell' EuroMillions è rimasta 'col cuore spezzato' dopo aver perso il premio a causa di ...

Vincono 204 milioni alla lotteria, ma c'era un errore nel biglietto: la beffa incredibile. Ecco cos'è successo leggo.it

