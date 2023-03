Vietata la trasferta ai tifosi dell’Eintracht, arriva l’ufficialità: De Laurentiis perderà un discreto incasso (Di giovedì 9 marzo 2023) Mancava solo l’ufficialità, arrivata oggi pomeriggio: i tifosi tedeschi non potranno assistere al match Napoli-Eintracht Francoforte, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona. Una decisione presa dal Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, volta a evitare problemi di ordine pubblico dopo gli scontri tra le due tifoserie avvenuti in Germania in occasione della gara di andata dello scorso 21 febbraio. tifosi Eintracht Francoforte Il consulente legale del club tedesco Philipp Reschke ha comunicato che la società è stata informata oggi dalla Prefettura di Napoli (e non dal Ministero dell’Interno) del decreto corrispondente. A Napoli erano previsti più di 2000 tifosi tedeschi, ma il Napoli non ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Mancava solota oggi pomeriggio: itedeschi non potranno assistere al match Napoli-Eintracht Francoforte, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona. Una decisione presa dal Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, volta a evitare problemi di ordine pubblico dopo gli scontri tra le due tifoserie avvenuti in Germania in occasione della gara di andata dello scorso 21 febbraio.Eintracht Francoforte Il consulente legale del club tedesco Philipp Reschke ha comunicato che la società è stata informata oggi dalla Prefettura di Napoli (e non dal Ministero dell’Interno) del decreto corrispondente. A Napoli erano previsti più di 2000tedeschi, ma il Napoli non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Posto che sono contrario alle squalifiche degli allenatori... Questa nota se la gioca con quella di Pecoraro quando… - mirkonicolino : @RidTheRock Questa è uguale alla mancata sanzione al Napoli per l'oggetto che colpì Chiellini al San Paolo con tras… - racanamaria46 : RT @artedipulire: LA PARTITA Italia-Germania, è un caso la trasferta a Napoli vietata ai tifosi dell'Eintracht. Striscione tedesco contro P… - Quotidianinet : Napoli-Eintracht, trasferta vietata ai tedeschi: «Rischio guerriglia». In Germania insulti a Piantedosi - LecceCalcio : Trasferta vietata a Napoli, l’Atalanta segue il Lecce e ricorre al TAR che dice no - -