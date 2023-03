VIDEO – Tanti auguri Djorkaeff! Ecco i 10 gol più belli con l’Inter (Di giovedì 9 marzo 2023) Youri Djorkaeff nasce a Lione il 9 marzo 1968, sessant’anni dopo la fondazione dell’Inter. Rivediamo i 10 gol più belli del francese con la maglia nerazzurra. QUALITÀ AL POTERE – Youri Djorkaeff è ancora oggi uno dei giocatori più amati dai tifosi dell’Inter. Nonostante appena tre stagioni con la maglia nerazzurra. Il franco-armeno arriva a Milano nell’estate del 1996, dal PSG, e vi rimane fino al 1999, quando passa al Kaiserslautern. In tre anni il numero 6 firma 39 reti in 127 presenze, alzando al cielo la Coppa UEFA 1997/98 nella notte di Parigi. Per celebrare il suo compleanno, che cade oggi esattamente come quello del club, rivediamo i suoi 10 gol più belli, selezionati proprio dall’Inter. Tra cui, ovviamente, figura anche la celeberrima rovesciata contro la Roma del 5 gennaio 1997: Top10 di gol ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Youri Djorkaeff nasce a Lione il 9 marzo 1968, sessant’anni dopo la fondazione del. Rivediamo i 10 gol piùdel francese con la maglia nerazzurra. QUALITÀ AL POTERE – Youri Djorkaeff è ancora oggi uno dei giocatori più amati dai tifosi del. Nonostante appena tre stagioni con la maglia nerazzurra. Il franco-armeno arriva a Milano nell’estate del 1996, dal PSG, e vi rimane fino al 1999, quando passa al Kaiserslautern. In tre anni il numero 6 firma 39 reti in 127 presenze, alzando al cielo la Coppa UEFA 1997/98 nella notte di Parigi. Per celebrare il suo compleanno, che cade oggi esattamente come quello del club, rivediamo i suoi 10 gol più, selezionati proprio dal. Tra cui, ovviamente, figura anche la celeberrima rovesciata contro la Roma del 5 gennaio 1997: Top10 di gol ...

