VIDEO – Spezia-Inter, l’ultimo precedente: tris con chiusura finale (Di giovedì 9 marzo 2023) Prosegue la marcia di avvicinamento a Spezia-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati domani sera alle 20.45 contro i liguri allo stadio Picco. Nel VIDEO l’ultimo precedente giocato in Liguria: una vittoria per 1-3 chiusa proprio nel recupero da una rete di Alexis Sanchez. SIGILLO NEL RECUPERO – Mancano poco più di 24 ore a Spezia-Inter, gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate al Picco, il 15 aprile 2022, è arrivata una vittoria per 1-3 in favore dei nerazzurri. Una partita che si mette subito bene con le reti di Marcelo Brozovic prima e Lautaro Martinez, ma che si riapre inaspettatamente nel finale quando Giulio Maggiore accorcia le distanze al minuto 88. Prima ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Prosegue la marcia di avvicinamento a, che vedrà i nerazzurri impegnati domani sera alle 20.45 contro i liguri allo stadio Picco. Nelgiocato in Liguria: una vittoria per 1-3 chiusa proprio nel recupero da una rete di Alexis Sanchez. SIGILLO NEL RECUPERO – Mancano poco più di 24 ore a, gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate al Picco, il 15 aprile 2022, è arrivata una vittoria per 1-3 in favore dei nerazzurri. Una partita che si mette subito bene con le reti di Marcelo Brozovic prima e Lautaro Martinez, ma che si riapre inaspettatamente nelquando Giulio Maggiore accorcia le distanze al minuto 88. Prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : La Procura Federale apre un'inchiesta sui cori razzisti uditi al Maradona contro #Osimhen durante #NapoliLazio. Per… - mirkonicolino : Come a La Spezia, anche ieri sera a #Roma insulti razzisti nei confronti di #Kostic. Chissà cosa uscirà sulla ruota… - Inter_1908___ : RT @SoloEsclusivInt: I ragazzi sono partiti per La Spezia ?????? Barella oggi è particolarmente ispirato dalle canzoni della chiesa ?? ascolt… - internewsit : VIDEO - Spezia-Inter, l'ultimo precedente: tris con chiusura finale - - michiamanolessi : RT @SoloEsclusivInt: I ragazzi sono partiti per La Spezia ?????? Barella oggi è particolarmente ispirato dalle canzoni della chiesa ?? ascolt… -