Vicenza | inaugurata la statua di Paolo Rossi | l’omaggio alla leggenda

E' stataoggi ala statua i bronzo dedicata a Paolo Rossi, l'indimenticato campione del mondo di Spagna '82, cittadino onorario di, scomparso il 9 dicembre 2020 all'età di 64 anni. L'...Nella giornata di oggi, 9 marzo, è statala statua dedicata a Paolo Rossi nella piazza pedonale a lui intitolata, antistante l'accesso principale dello stadio 'Romeo Menti' a. Ideata da Domenico Sepe, la statua è rivolta ..., si tramuta in un grande e doveroso omaggio al memorabile bomber. 'La scultura di Paolo Rossi - come ha dichiarato il maestro Domenico Sepe - deve diventare un punto di riferimento per tutti. ...

Vicenza, inaugurata la statua di Paolo Rossi davanti allo stadio Menti Sky Tg24

Pablito, campione del mondo, aveva giocato nelle file del Lanerossi vicentino col numero 9. Ed il 9 marzo è il giorno in cui, nel 1902, venne fondata la squadra cittadina ...Collocata davanti allo stadio Menti in memoria del campione del mondo, cittadino onorario