Vialli | il ricordo di Spinazzola | “Era la nostra forza | senza di lui non avremmo vinto”

Il terzino della Roma Leonardo Spinazzola ha rilasciato un'intervista ad AS, ricordando Gianluca Vialli: "senza di lui non avremmo mai vinto l'Europeo. Era la nostra forza, un elemento fondamentale. I suoi discorsi prima delle partite facevano riflettere, le sue parole arrivavano alla testa e al cuore. Mi manca e mi mancherà".

