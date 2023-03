Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2023 ore 19:45 (Di giovedì 9 marzo 2023) Viabilità DEL 9 MARZO ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE SULLA FIRENZE Roma, COINVOLTE DUE VETTURE, A ORTE IN USCITA, NON CI SONO RICADUTE SULLA Viabilità RESTIAMO SULLA FIRENZE-Roma, CODE MA PER LAVORI TRA TIVOLI E L’INNESTO CON LA A24, IN DIREZIONE SUD MIGLIORA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE ALTRE CODE DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, NEI DUE CASI IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SOLO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA LE ALTRE NOTIZIE DOMANI, VENERDÌ 10 MARZO, GIORNATA DI MANIFESTAZIONI NELLA CAPITALE LA PRIMA DALLE 10.00 ALLE 13.00 IN PIAZZA GALENO DALLE 14.00 ALLE 18.00 UN CORTEO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 marzo 2023)DEL 9 MARZO ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE SULLA FIRENZE, COINVOLTE DUE VETTURE, A ORTE IN USCITA, NON CI SONO RICADUTE SULLARESTIAMO SULLA FIRENZE-, CODE MA PER LAVORI TRA TIVOLI E L’INNESTO CON LA A24, IN DIREZIONE SUD MIGLIORA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE ALTRE CODE DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, NEI DUE CASI IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SOLO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA LE ALTRE NOTIZIE DOMANI, VENERDÌ 10 MARZO, GIORNATA DI MANIFESTAZIONI NELLA CAPITALE LA PRIMA DALLE 10.00 ALLE 13.00 IN PIAZZA GALENO DALLE 14.00 ALLE 18.00 UN CORTEO ...

Regione - Viabilità, D19 Roma Sud: annullata la chiusura dell'uscita di San Cesareo Sulla Diramazione Roma sud D19, è stata annullata la chiusura dell'uscita della stazione di San Cesareo, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 9, alle 5:00 di venerdì 10 marzo. 0 shares Porto di Gioia Tauro, nuove aree in concessione ad Automar ... nel corso di un incontro, che si è tenuto a Roma lo scorso 26 gennaio, dal management di Automar - ... l'Ente avvierà una serie di lavori infrastrutturali, relativi alla viabilità con annesso impianto ... Lecco. Torna il mercato in centro: 10 date a partire da questo sabato Le misure alla viabilità Per consentirne lo svolgimento, nelle giornate indicate, dalle 5 alle 17 ... La sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività) in via Roma, tratto compreso tra piazza ... Sulla Diramazionesud D19, è stata annullata la chiusura dell'uscita della stazione di San Cesareo, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 9, alle 5:00 di venerdì 10 marzo. 0 shares... nel corso di un incontro, che si è tenuto alo scorso 26 gennaio, dal management di Automar - ... l'Ente avvierà una serie di lavori infrastrutturali, relativi allacon annesso impianto ...Le misure allaPer consentirne lo svolgimento, nelle giornate indicate, dalle 5 alle 17 ... La sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività) in via, tratto compreso tra piazza ... Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2023 ore 17:45 ... RomaDailyNews