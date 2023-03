Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2023 ore 18:45 (Di giovedì 9 marzo 2023) Viabilità DEL 9 MARZO ORE 18.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE Roma, COINVOLTE DUE VETTURE, A ORTE IN USCITA, CODE NELLE DUE DIREZIONI RESTIAMO SULLA FIRENZE-Roma, CODE MA PER LAVORI TRA TIVOLI E L’INNESTO CON LA A24, IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA LAURENTINA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA RIENTRIAMO A Roma CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO ETIBURTINA IN INTERNA CODE DA BUFALOTTA A PRENESTINA E PIÙ AVANTI DTRA Roma-FIUMICINO E AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VBIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E PIÙ AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E IL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 marzo 2023)DEL 9 MARZO ORE 18.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE, COINVOLTE DUE VETTURE, A ORTE IN USCITA, CODE NELLE DUE DIREZIONI RESTIAMO SULLA FIRENZE-, CODE MA PER LAVORI TRA TIVOLI E L’INNESTO CON LA A24, IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA LAURENTINA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA RIENTRIAMO ACODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO ETIBURTINA IN INTERNA CODE DA BUFALOTTA A PRENESTINA E PIÙ AVANTI DTRA-FIUMICINO E AURELIA SULLA-FIUMICINO CODE DA VBIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E PIÙ AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E IL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TG24info : Regione – Viabilità, D19 Roma Sud: annullata la chiusura | - romamobilita : A Roma Nord, per una voragine, con lavori urgenti, è chiusa al traffico via Cesare Lombroso, nel tratto via Andrea… - mauriziocori1 : RT @CasilinaNews: A12, chiuso per una notte il tratto Civitavecchia Nord-Civitavecchia Sud verso Roma: info e dettagli - n0rmalbibi : mi fa ridere che nella mia vita solo 2 cose possono farmi cambiare programmi: la viabilità di roma e il giorno del lavaggio dei capelli - Angelo16963582 : @direpuntoit @eugenio_patane @Bordoni_Roma @matteosalvinimi A proposito di ferrovie .... Roma Capitale annunciava i… -