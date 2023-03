Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2023 ore 18:15 (Di giovedì 9 marzo 2023) Viabilità DEL 9 MARZO ORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO SPECIFICO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, NEL SENSO OPPOSTO, IN USCITA INCOLONNAMENTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO CODE IN USCITA ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE FLAMINIA E PRENESTINA, A SEGUIRE CODE TRA Roma-FIUMICINO E AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI DA PONTINA A TUSCOLANA E DA CASILINA A TIBURTINA CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA STRAMPELLI A VIA NETTUNENSE, IN DIREZIONE LATINA ORA LE CONSOLARI LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 marzo 2023)DEL 9 MARZO ORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO SPECIFICO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, NEL SENSO OPPOSTO, IN USCITA INCOLONNAMENTI DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO CODE IN USCITA ANCHE SULLA-FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE FLAMINIA E PRENESTINA, A SEGUIRE CODE TRA-FIUMICINO E AURELIA IN ESTERNA CODE A TRATTI DA PONTINA A TUSCOLANA E DA CASILINA A TIBURTINA CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA STRAMPELLI A VIA NETTUNENSE, IN DIREZIONE LATINA ORA LE CONSOLARI LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA ...

