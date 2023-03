Via libera al nuovo decreto migranti. Meloni: "Fino a 30 anni agli scafisti" (Di giovedì 9 marzo 2023) Via libera al decreto migranti nel Cdm a Cutro. Il governo ha approvato all'unanimità il decreto legge che prevede la stretta sugli scafisti e nuove norme sul flussi migratori presentato nel Consiglio dei ministri nella cittadina in provincia di Crotone dove è avvenuto il naufragio lo scorso 26 febbraio. Cutro, conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri. Collegatevi in diretta. https://t.co/nv6XoS9sd5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 9, 2023 "Piantedosi non poteva fare di più" ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa. "È un decreto contro gli schiavisti, da parte del governo c'è una linea di fermezza contro chi organizza la tratta degli esseri umani. Andremo a cercare gli ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Viaalnel Cdm a Cutro. Il governo ha approvato all'unanimità illegge che prevede la stretta suglie nuove norme sul flussi migratori presentato nel Consiglio dei ministri nella cittadina in provincia di Crotone dove è avvenuto il naufragio lo scorso 26 febbraio. Cutro, conferenza stampa a seguito del Consiglio dei ministri. Collegatevi in diretta. https://t.co/nv6XoS9sd5 — Giorgia(@Giorgia) March 9, 2023 "Piantedosi non poteva fare di più" ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgiain conferenza stampa. "È uncontro gli schiavisti, da parte del governo c'è una linea di fermezza contro chi organizza la tratta degli esseri umani. Andremo a cercare gli ...

