Via libera al decreto migranti (Di giovedì 9 marzo 2023) . Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione convocata oggi a Cutro, ha approvato un decreto-legge che introduce, secondo quanto riferisce in una nota Palazzo Chigi, “disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione convocata oggi a Cutro, ha approvato il decreto migranti “Le nuove norme – fa sapere il governo illustrando i contenuti del decreto migranti – rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificano le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati”. Inasprimento delle pene per reati connessi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) . Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione convocata oggi a Cutro, ha approvato un-legge che introduce, secondo quanto riferisce in una nota Palazzo Chigi, “disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione convocata oggi a Cutro, ha approvato il“Le nuove norme – fa sapere il governo illustrando i contenuti del– rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificano le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, deiqualificati”. Inasprimento delle pene per reati connessi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Veneto Via libera alla delibera per il centro regionale per il cambio di sesso. Il governatore Luca #Zaia: 'Segno… - capuanogio : L'Italia corre verso la candidatura per #Euro2032, il dossier dovrà essere consegnato alla #Uefa entro il 12 aprile… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato, per sostenere le impre… - MarcoMancini_ : Zaia ha dato il via libera al centro regionale per il sostegno a pazienti con disturbi di identità di genere define… - ninoBertolino : RT @FmMosca: PERCHÉ GLI INSETTI A TAVOLA? Fa riflettere che #UE abbia dato il via libera alla consumazione di farine prodotte con la cottu… -