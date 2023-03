(Di giovedì 9 marzo 2023) Resa dei conti per il ribaltamento della porta che ferì un bimbo.accusa l'assenza di manutenzione e di divieti di accesso visibili per i rischi

Vezzano, campetto sotto processo: sindaco e funzionario a giudizio per lesioni LA NAZIONE

