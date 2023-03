Verso Spezia-Inter: possibile turnover in attacco, due recuperi – TS (Di giovedì 9 marzo 2023) Venerdì alle 20.45 l’Inter scenderà in campo in trasferta contro lo Spezia, nella gara che aprirà la ventiseiesima giornata di Serie A. turnover – Simone Inzaghi sta preparando l’undici inziale che affronterà lo Spezia. Secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe optare per del turnover in attacco. Lautaro Martinez potrebbe infatti riposare, lasciando spazio a Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. In attacco, Joaquin Correa potrebbe tornare tra i convocati dopo che ha sostenuto buona parte dell’allenamento in gruppo. Anche Federico Dimarco è tornato in gruppo, l’obiettivo è averlo al 100% per partire dal primo contro il Porto. Per Milan Skriniar servirà invece pazienza. Lo slovacco non ha ancora recuperato, Inzaghi spera di averlo per la trasferta contro il Porto. fonte: ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Venerdì alle 20.45 l’scenderà in campo in trasferta contro lo, nella gara che aprirà la ventiseiesima giornata di Serie A.– Simone Inzaghi sta preparando l’undici inziale che affronterà lo. Secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe optare per delin. Lautaro Martinez potrebbe infatti riposare, lasciando spazio a Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. In, Joaquin Correa potrebbe tornare tra i convocati dopo che ha sostenuto buona parte dell’allenamento in gruppo. Anche Federico Dimarco è tornato in gruppo, l’obiettivo è averlo al 100% per partire dal primo contro il Porto. Per Milan Skriniar servirà invece pazienza. Lo slovacco non ha ancora recuperato, Inzaghi spera di averlo per la trasferta contro il Porto. fonte: ...

