La serata non è stata particolarmente propizia per Marco: il regista della nazionale italiana ha commesso due errori grossolani dai quali sono nate le reti della squadra ...L'Equipe, uno dei massimi media francesi, hail PSG con tanto di 2 in pagella a Marco, uno dei peggiori in campo. Eliminazione PSG, Donnarumma se la prende con Orsato. Sotto accusa ...

Verratti stroncato in Francia: "Torni a Pescara a mangiare spiedini e a fumare” Corriere dello Sport

"Paris sans genies". Questo è il titolo della prima pagina de L'Equipe, che si riferisce naturalmente all'eliminazione dalla Champions League del PSG arrivata ieri sera contro il Bayern Monaco. (ANSA) ...La squadra parigina ancora eliminata agli ottavi di Champions viene punita severamente dai media: l’azzurro prende 2, ma Messi e Mbappé (che valuta il suo futuro) non vanno oltre il 3 ...