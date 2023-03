«Verratti è un giocatore da strada e va rispedito a Pescara da Zeman» (Rmc Sport) (Di giovedì 9 marzo 2023) È di Verratti l’errore che ha concesso al Bayern Monaco ieri sera di passare in vantaggio contro il Psg nel ritorno degli ottavi di Champions. E questa mattina tutta la stampa francese lo ha ricordato, riservando al centrocampista italiano aspre critiche. Fanno sorridere le parole di Verratti a France Football qualche settimana fa: «I francesi non ti giudicano. Gli italiani invece sono gelosi, ti incolpano del tuo successo». Verratti dopo le parole del giornalista Daniel Riolo dovrebbe ricredersi. A Rmc Sport il giornalista ha riservato per l’italiano delle critiche al limite dell’offesa: «Non mi piace sparare sulla croce rossa, avevo poche speranze per la qualificazione del Psg. Ma lo devo fare, soprattutto su Verratti che da anni è un giocatore mediocre. Io sono stufo. Sono stato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) È dil’errore che ha concesso al Bayern Monaco ieri sera di passare in vantaggio contro il Psg nel ritorno degli ottavi di Champions. E questa mattina tutta la stampa francese lo ha ricordato, riservando al centrocampista italiano aspre critiche. Fanno sorridere le parole dia France Football qualche settimana fa: «I francesi non ti giudicano. Gli italiani invece sono gelosi, ti incolpano del tuo successo».dopo le parole del giornalista Daniel Riolo dovrebbe ricredersi. A Rmcil giornalista ha riservato per l’italiano delle critiche al limite dell’offesa: «Non mi piace sparare sulla croce rossa, avevo poche speranze per la qualificazione del Psg. Ma lo devo fare, soprattutto suche da anni è unmediocre. Io sono stufo. Sono stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : «Verratti è un giocatore da strada e va rispedito a Pescara da Zeman» (Rmc Sport) Lo ha detto il giornalista Danie… - SuperScomCalcio : @cmdotcom Le parole offensive non fanno onore a nessuno. Siamo tutti esseri umani e meritiamo rispetto. #Verratti è… - morelli_rinaldo : Su #Verratti: 'Bisogna rimandarlo a Pescara, così può mangiare i suoi spiedini, passeggiare in riva al mare, bere i… - UmbertoBiella : RT @paolorossi1965: Riflessioni post #ChampionsLeague 1. #Verratti è un buon giocatore, non un campione (lo penso da sempre) 2. Vedendo il… - NunquamDeorsum : Ha fatto nettamente meglio la Juventus di Allegri con 2 finali di Champions che il PSG dei beduini ??. Verratti alt… -