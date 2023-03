Verratti criticato dalla stampa francese | “Torna a casa” Il Pescara scherza | “Non abbiamo nulla in contrario”

(Di giovedì 9 marzo 2023) L’errore di Marconel match di Champions League 2022/2023 tra Bayern Monaco e Psg ha scatenato la, insorta contro il centrocampista italiano. “Rimandiamolo aa passeggiare in riva al mare” è stato uno dei tanti commenti. A tal proposito, è arrivata la risposta dello stesso, che su Twitter ha colto la palla al balzo ironizzando: “Noi, nonin..anzi! Allenamenti, partite, due arrosticini e tanto mare“. Noi, nonin..anzi! Allenamenti, partite, due arrosticini e tanto mare https://t.co/CROB39UsG6 —Calcio (@Calcio) March 9, 2023 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Verratti criticato dalla stampa francese: 'É ora che torni a casa'. Il #Pescara risponde con ironia: 'Non abbiamo… - ILOVEPACALCIO : Psg escluso dalla Champions, Verratti il più criticato: 'Torni a Pescara a mangiare arrosticini' -

L'eliminazione contro il Bayern Monaco lascia enormi strascichi a Parigi, anche: 'È un giocatore da strada'Ogni anno la stessa trama, il Paris Saint - Germain si approccia alla Champions League da favorito e poi saluta la competizione agli ottavi di finale. L'...... Ginola e Lizarazu , hannoduramente la squadra definendola: 'Una squadra solo di rockstar'. Giudizi negativi poi su molti giocatori, tra cui Marco. L'Equipe assegna il voto 2 ...Il giornalista di RMC Sport, Daniel Riolo , haduramente il centrocampista del Psg, Marco. In seguito all' eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco ha infatti dichiarato: 'Dobbiamo rimandarlo a Pescara a ...

Verratti sotto processo: “Bisogna rimandarlo a casa” CalcioMercato.it

Verratti Psg. Verratti sotto accusa: duro attacco sul centrocampista. L’ennesima eliminazione del Psg dalla Champions ha scatenato diverse critiche tra i tifosi parigini. Nella doppia sfida contro il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...