Verratti attaccato in Francia | “Torni a Pescara a fumare e mangiare spiedini!”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il Paris Saint-Germain ancora una volta non è riuscito a superare gli ottavi di finale di Champions League nonostante una formazione fortissima e un budget praticamente illimitato. Nella doppia sfida contro il Bayern Monaco il club parigino non è riuscito neanche a segnare una rete, perdendo il doppio incontro con un parziale di tre a zero.Psgsotto accusa: duro attacco sul centrocampista L’ennesima eliminazione del Psg dalla Champions ha scatenato diverse critiche tra i tifosi parigini. Uno dei protagonisti in negativo della sfida di ieri sera è l’italiano Marco, autore di due errori che hanno permesso al Bayern Monaco di segnare. In particolare modo lo speaker di RMC Sport Daniel Riolo ha usato termini pesanti nei confronti del centrocampista della nazionale italiana: “Bisognerebbe ...

La corsa del PSG di Messi e Mbappé si ferma agli ottavi di finale. Tante critiche in patria, soprattutto a Verratti. Mbappé pensa a vincere la Ligue 1 ma è deluso.Domani Bayern-PSG. Verratti: 'Siamo fiduciosi. Fortunati ad avere Mbappe con noi' Marco Verratti, centrocampista del PSG, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita di ritorno degli ottavi ...