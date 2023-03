Veneto | Joe Formaggio Fdi sospeso dal consiglio regionale | è accusato di molestie da una collega

(Di giovedì 9 marzo 2023) Joe(Fdi)dal: èdiLa consiglieraveneta in quota Lega Milena Cecchetto accusa ilJoedi Fratelli d’Italia di. Nello specifico: un bacio non consensuale, un tocco inopportuno e una spinta su un divanetto. Il tutto, durante una pausa del, a Palazzo Ferro Fini. Ieri, 8 marzo, il coordinatore di FdI Luca De Carlo ha“affinché possa difendersi”. Lo riporta Open. “Ero pietrificata, incapace di muovermi e parlare. Sto valutando se denunciare. Ho capito qual è la paura, atavica, che coglie molte donne davanti a simili episodi. ...

Da ieri non facciamo altro che parlare di lui:Formaggio, consigliere regionale delin quota Fratelli d'Italia, sospeso da ogni incarico all'interno del partito perché in seguito alle accuse di molestie da parte della collega leghista ...... sede del Consiglio regionale, durante una pausa dei lavori. I due si sarebbero seduti su un ... Conosciamo tutti il carattere esuberante diFormaggio: quello che è successo a me è però ..." Inqualificabile ed inaccettabile ". Così Milena Cecchetto ha definito il comportamento tenuto dall'alleato in Consiglio regionale delFormaggio . L'esponente della Lega accusa infatti il collega di Fratelli d'Italia di aver compiuto atti molesti durante una pausa all'esterno dell'aula consiliare: i fatti sarebbero ...

Veneto, la leghista Milena Cecchetto accusa Joe Formaggio (FdI) di molestie Sky Tg24

La consigliera regionale veneta in quota Lega Milena Cecchetto accusa il collega Joe Formaggio di Fratelli d’Italia di molestie. Nello specifico: un bacio non consensuale, un tocco inopportuno e una ...La leghista Milena Cecchetto ha accusato il collega di Fratelli d'Italia di averla palpeggiata: un'accusa molto grave.