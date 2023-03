Veneto | il consigliere Joe Formaggio sospeso da FdI La collega Cecchetto lo accusa di molestie

(Di giovedì 9 marzo 2023) IlregionaleJoeda ogni carica e incarico in Fratelli d’Italia: la decisione è arrivata nella giornata dell’8 marzo direttamente dal coordinatoredi Fratelli d’Italia Luca De Carlo. La sospensione nasce dagli articoli di stampa relativi ad un’diavanzata dalla consigliera regionale della Lega Milena. Ill’avrebbe palpeggiata nel foyer di palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale, davanti alla buvette e ad alcuni inservienti. Si tratta – si fa notare nella lettera con cui si comunica da parte di FdI la sospensione di– di “contestazioni gravi e delicate, non compatibili con i principi del codice ...

Era goliardia" dice ildi Fdi Formaggio. Per non sentire più queste frasi, tese a minimizzare e ridicolizzare le vittime, è necessario sostenere le donne che denunciano, tutelarle per ...... 8 marzo, al diretto interessato ed è arrivata dal coordinatore del partito inLuca De Carlo. Fratelli d'Italia ha dunque sospeso Joe Formaggio, ilregionale vicentino accusato di ...Infuria la polemica su Joe Formaggio ,regionaledi Fratelli d'Italia , accusato dalla consigliera leghista Milena Cecchetto di averla molestata. Secondo l'accusa della Cecchetto Formaggio le avrebbe dato prima un bacio, ...

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Milena Cecchetto, cui rivolgo tutta la mia solidarietà, ha dimostrato coraggio e credo che debba essere sostenuta da tutte le donne e dalle Istituzioni "Mi scuso, un gesto ...