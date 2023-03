Venerdì con pioggia e vento | ma nel weekend cambia tutto | previsioni meteo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Crudo inverno sull’Europa centro settentrionale con neve da Londra fino a Praga passando per le pianure tedesche, anticipo di Primavera in Italia. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma che le perturbazioni atlantiche transitano in queste ore sul settore a Nord delle Alpi e, laddove incontrano l’irruzione artica associata allo Stratwarming di febbraio, portano nevicate fino in pianura. Per Stratwarming di febbraio ricordiamo l’eimportante di riscaldamento stratosferico dello scorso mese che poi ha visto, come ripercussione fredda in troposfera, la discesa di un lobo polare fino a Londra. In parole semplici, il gelo artico ha raggiunto parte dell’Europa a Nord della catena alpina: anche dai nostri cugini francesi il termometro è sceso ripidamente con nevicate a bassa quota. D’altro canto, però, ...