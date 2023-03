"Ve l'avevo detto...". Massimo Galli, con che faccia? Tutte le previsioni sbagliate (Di giovedì 9 marzo 2023) Preparatevi al peggio. Un nuovo morbo si aggira per la penisola. Un morbo selettivo. Colpisce solo gli scienziati e si chiama “io l'avevo detto”, subvariante gamma-omicron del ceppo “se avessero dato retta a me all'inizio della pandemia si sarebbero salvati tutti”. Dopo Andrea Crisanti, un altro pesce grosso è stato contagiato: l'ex direttore sanitario del Sacco Massimo Galli, già noto per essere uno dei pochi al mondo ad aver rilasciato un'intervista per spiegare che non avrebbe più rilasciato interviste, salvo poi smentire l'intervista stessa nel giro di pochi giorni. Il logorroico virologo ieri è finito sulla prima pagina del Corriere della Sera con i suoi commenti sull'indagine della procura Bergamo sulla Val Seriana. Breve sintesi del pensiero del luminare: “Io l'avevo detto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Preparatevi al peggio. Un nuovo morbo si aggira per la penisola. Un morbo selettivo. Colpisce solo gli scienziati e si chiama “io l'”, subvariante gamma-omicron del ceppo “se avessero dato retta a me all'inizio della pandemia si sarebbero salvati tutti”. Dopo Andrea Crisanti, un altro pesce grosso è stato contagiato: l'ex direttore sanitario del Sacco, già noto per essere uno dei pochi al mondo ad aver rilasciato un'intervista per spiegare che non avrebbe più rilasciato interviste, salvo poi smentire l'intervista stessa nel giro di pochi giorni. Il logorroico virologo ieri è finito sulla prima pagina del Corriere della Sera con i suoi commenti sull'indagine della procura Bergamo sulla Val Seriana. Breve sintesi del pensiero del luminare: “Io l'che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : #Piantedosi si autoassolve e condanna la burocrazia per la tragedia di Cutro. Ma soprattutto non spiega se quelle p… - Pigi06156123 : RT @Libero_official: #MassimoGalli? L’esperto del senno di poi: ecco una carrellata di previsioni nefaste sul #Covid che per fortuna non si… - Libero_official : #MassimoGalli? L’esperto del senno di poi: ecco una carrellata di previsioni nefaste sul #Covid che per fortuna non… - MikMak85394136 : RT @Capezzone: Due settimane fa sulle violenze nelle stazioni. Poi non ditemi che non ve l’avevo detto, eh ??????? - Con_il_Compasso : RT @Capezzone: Due settimane fa sulle violenze nelle stazioni. Poi non ditemi che non ve l’avevo detto, eh ??????? -