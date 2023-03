Vaticano, Papa a Becciu: “Lettera mi ha sorpreso, non entro in sue strategie processuali” (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – La sua Lettera “mi ha sorpreso” ma “non intendo entrare nelle finalità sottese alle Sue affermazioni ed alle Sue conseguenti ‘strategie’ processuali”. Lo scrive Papa Francesco in una Lettera del 21 luglio 2021 al cardinale Angelo Becciu. Al centro della missiva, depositata oggi insieme ad altre due nel corso del processo in Vaticano che vede l’ex sostituto tra gli imputati, alcune questioni cruciali per la difesa del cardinale, rispetto alle quali Becciu vorrebbe che il Papa gli rilasciasse dichiarazioni “che confermino come sono avvenuti i fatti” (in modo da non essere costretto a citarlo come testimone, scriverà in una delle missive). Dichiarazioni che però Francesco esclude ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – La sua“mi ha” ma “non intendo entrare nelle finalità sottese alle Sue affermazioni ed alle Sue conseguenti ‘”. Lo scriveFrancesco in unadel 21 luglio 2021 al cardinale Angelo. Al cdella missiva, depositata oggi insieme ad altre due nel corso del processo inche vede l’ex sostituto tra gli imputati, alcune questioni cruciali per la difesa del cardinale, rispetto alle qualivorrebbe che ilgli rilasciasse dichiarazioni “che confermino come sono avvenuti i fatti” (in modo da non essere costretto a citarlo come testimone, scriverà in una delle missive). Dichiarazioni che però Francesco esclude ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Non passa il pugno duro, il Carroccio vuole almeno la stretta sui permessi di soggiorno. E accusa: “Hanno paura del… - Don_Lazzara : Nella foto: Città del Vaticano, 26 maggio 1955: omaggio dell'Orchestra Filarmonica d'#Israele a #PioXII, in ringraz… - News24_it : Vaticano, Papa a Becciu: 'Lettera mi ha sorpreso, non entro in sue strategie processuali' - News24_it : Vaticano, Becciu al Papa: 'Dovrei citarla come testimone, annulli sua lettera' - vivereitalia : Vaticano, Becciu al Papa: 'Dovrei citarla come testimone, annulli sua lettera' -