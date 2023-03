Var One chiama i partner a raccolta: “SAP B1 sarà la base di ogni evoluzione futura” (Di giovedì 9 marzo 2023) Un focus sul futuro della tecnologia tenendo presente che “ogni evoluzione è conservativa“, consapevole che soluzioni come SAP B1 – per esteso, il gestionale ERP Sap Business One – saranno alla base di ogni evoluzione futura, qualsiasi strada prenda lo sviluppo ERP. È questo un po’ lo spirito che si respira negli spazi di FICO EATALY WORLD che ospitano il kickoff meeting di Var One, SAP Gold partner e principale centro di competenza SAP Business One in Italia e Europa, destinato ai suoi partner, accorsi da tutta Italia per l’occasione. Una mattinata di riflessioni, spunti, considerazioni e team building per ricorda che da Nord a Sud l’impegno verso il cliente è trasversale e che il network di Sap Business One messo in piedi da Var One con la ... Leggi su fmag (Di giovedì 9 marzo 2023) Un focus sul futuro della tecnologia tenendo presente che “è conservativa“, consapevole che soluzioni come SAP B1 – per esteso, il gestionale ERP Sap Business One – saranno alladi, qualsiasi strada prenda lo sviluppo ERP. È questo un po’ lo spirito che si respira negli spazi di FICO EATALY WORLD che ospitano il kickoff meeting di Var One, SAP Golde principale centro di competenza SAP Business One in Italia e Europa, destinato ai suoi, accorsi da tutta Italia per l’occasione. Una mattinata di riflessioni, spunti, considerazioni e team building per ricorda che da Nord a Sud l’impegno verso il cliente è trasversale e che il network di Sap Business One messo in piedi da Var One con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Steve_the_one_ : RT @LittlePuskas: @CampiMinati Aggiungiamo all'elenco anche il #VAR al completo di #JuveSalernitana, condito dalle tempestive, quanto imbar… - Steve_the_one_ : RT @LittlePuskas: @UEFAcom_it Ah, ora abbiamo chiaramente capito con chi era collegato il #VAR di #JuventusSalernitana #RescinderePaytv #… - Steve_the_one_ : RT @Zio_Frank_1_Jj: Interventi var dal 2017: Napoli 41 pro 22 contro Lazio 37 pro 28 contro Inter 33 pro 25 contro Milan 34 pro 32 contro… - MGCostajust : Claind srl, azienda specializzata in generatori di idrogeno, azoto e aria zero, con l'aiuto di Var One, ha implemen… -