(Di giovedì 9 marzo 2023) Un consigliere regionale PD si è scagliatoregolarmente affissi a Chiavari dall'Associazione Pro Vita & Famiglia per sensibilizzare suldi non, chiedendone la rimozione. La replica dell'associazione: "Inaccettabile che alcune donne siano di fatto costrette ad

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDiPierro1 : @OrtigiaP @ALisimberti @borghi_claudio @CarlettoCambi @Donzelli @giamma71 @LucioMalan @valy_s @maryfagi @fdragoni… - sarpeda73 : @Juveatrestelle @giampdisan A questo punto la domanda spontanea è : Se questi giudici hanno redatto una sentenza ch… - Guido12578 : @ardigiorgio Succede che vanno rimossi i responsabili delle sezioni locali, e commissariati . Se sul territorio og… - FabrizioAngele1 : @FabRavezzani se il calcio italiano vuole essere credibile sia verso i tifosi, che all’estero, questi soggetti che… - TeleradioNews : In merito al problema dei lidi fatiscenti si riportano le seguenti dichiarazioni del consigliere comunale Gennaro A… -

... vola a Crotone e fissa attonito quelle bare, è chiaro a tutti che le rispostedate, e adesso. Dovevano essere, ma la Procura aveva proceduto con qualche indugio di troppo. La sezione ...Sono valori che nono annacquati perché, grazie al gioco e al lavoro di gruppo, hanno dimostrato ancora una volta quanto siano in grado di costruire integrazione, conoscenza e rispetto ...Sono valori che nono annacquati perché, grazie al gioco e al lavoro di gruppo, hanno dimostrato ancora una volta quanto siano in grado di costruire integrazione, conoscenza e rispetto ...

"Vanno rimossi". il Pd contro i manifesti per il diritto di non abortire ilGiornale.it

La metà delle donne sarde non lavora, e quando lo fa è la qualità di questa occupazione a fare la differenza, in negativo. (ANSA) ...Dallo studio del Grande Fratello sono stati rimossi tutti gli ex concorrenti del reality show, cambiamento che non è passato inosservato al pubblico ...