Valle d’Aosta: la giunta regionale è composta da soli uomini (Di giovedì 9 marzo 2023) In Valle d’Aosta la nuova giunta regionale è composta da soli uomini. Fra i consiglieri soltanto tre donne, nessuna di maggioranza. Le opposizioni insorgono appellandosi all’incostituzionalità della giunta e chiedono l’intervento del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il nuovo Presidente Testolin si difende: “la giunta è stata costruita con ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Inla nuovada. Fra i consiglieri soltanto tre donne, nessuna di maggioranza. Le opposizioni insorgono appellandosi all’incostituzionalità dellae chiedono l’intervento del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il nuovo Presidente Testolin si difende: “laè stata costruita con ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notiziepiemont : Sagre Piemonte-Valle d'Aosta - 12 marzo 2023 - silvia_colomban : The registrations are now open for Massa2023, the most important mass spectrometry event in Italy! Divisione Spettr… - AnsaValledAosta : Gal Valle d'Aosta, Camillo Rosset nuovo presidente. 'Fondamentale sarà il lavoro di squadra' #ANSA - OfferteLavoroTO : Quattromila studenti di Piemonte e Valle d’Aosta a scuola di cittadinanza economica con il Progetto Diderot della F… - torinoggi : Quattromila studenti di Piemonte e Valle d’Aosta a scuola di cittadinanza economica con il Progetto Diderot della F… -

Tour Trail Valle d'Aosta al via Tredici gare tra metà marzo e metà ottobre, un'altra stagione di corsa sui sentieri della Valle d'Aosta è in rampa di lancio. I circuiti regionali Tour Trail e Défi Vertical sono pronti a riprendere con i tradizionali appuntamenti che raccolgono idealmente il testimone delle attività ... Elisa Isoardi, salto in Rai: condurrà uno storico programma, qual è Due anni dopo prende parte a Miss Italia , in qualità di "Miss Valle d'Aosta" e si aggiudica la fascia di Miss Cinema. Nel 2005 entra in Rai , lavorando come inviata nella trasmissione 'Guarda che ... Olimpiadi di Filosofia, nei Licei della VDA svolte le selezioni ... gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana e l'Associazione di promozione sociale Philolympia - sono terminati anche in tutti i Licei della regione Valle d'Aosta. Gli studenti e ... Tredici gare tra metà marzo e metà ottobre, un'altra stagione di corsa sui sentieri dellaè in rampa di lancio. I circuiti regionali Tour Trail e Défi Vertical sono pronti a riprendere con i tradizionali appuntamenti che raccolgono idealmente il testimone delle attività ...Due anni dopo prende parte a Miss Italia , in qualità di "Miss" e si aggiudica la fascia di Miss Cinema. Nel 2005 entra in Rai , lavorando come inviata nella trasmissione 'Guarda che ...... gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana e l'Associazione di promozione sociale Philolympia - sono terminati anche in tutti i Licei della regione. Gli studenti e ... Valle D’Aosta, nella giunta regionale ci sono solo uomini: “Scelte le professionalità disponibili”. Le opposi… La Stampa