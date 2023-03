Uso di navi da guerra e centri rimpatri potenziati | la bozza del dl immigrazione

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il governo al lavoro per ampliare la rete di controllo marittimo per fermare i trafficanti di esseri umani. Oggi il Cdm a Cutro. Ecco ladel decreto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexpres84 : @chiccotesta Almeno per il trasporto ad alta intensità energia (merci, veicoli commerciali, navi, ecc...). L' unive… - v_m_a_x_i_m_o : #Meloni è maestra di uso politico dei migranti, ci ha vinto le elezioni sull'uso politico dei migranti, sulla razzi… - EMarcovich : @TRIESTE_news è difficile non perdersi coi nomi di allora, visto che davano il medesimo nome ( Wien, Franz Ferdinan… - unmagroio : RT @garageinfumo: Che poi c'è tutto. Lotta all'informazione sull'uso delle #droghe (vedi #EtichetteAlcol) e #Umiliazione degli studenti, du… - garageinfumo : Che poi c'è tutto. Lotta all'informazione sull'uso delle #droghe (vedi #EtichetteAlcol) e #Umiliazione degli studen… -

...aree di sversamento illegale di rifiuti o anche la sorveglianza antipirateria da bordo delle. ... grazie soprattutto alle sue speciali caratteristiche di facilità d', assoluta silenziosità, ...... le stesse adottate dalla 2° Tactical Air Force che sono innell'esercito - nel caso vengano ... La Manica è ingombra d'un guazzabuglio dida guerra, di mercantili d'ogni tonnellaggio, ...La CO2 catturata in Belgio e presto la Germania viene caricata sullenel porto di Anversa - ...Ma i critici affermano che la tecnologia non è provata e che minerà gli sforzi per porre fine all'...

Appello: una bandiera Onu per le navi umanitarie articolo21

L'imbarcazione si occuperà del ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti dalle navi stazionanti nello scalo ligure, svolto da Sepor su concessione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orient ...Negli ultimi venti anni, in molte aree del mondo, crisi climatiche, alimentari, guerre e conflitti di lunga durata hanno determinato lo spostamento di milioni di persone. Le cause storiche e le respon ...