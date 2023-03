Usa: leader repubblicani al Senato cade in hotel, ricoverato (Di giovedì 9 marzo 2023) Il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell, è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta durante un evento in un hotel a Washington. Lo riferiscono i media americani. Secondo il suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildeial, Mitch McConnell, è statoin ospedale dopo una caduta durante un evento in una Washington. Lo riferiscono i media americani. Secondo il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Melone: “Modi il leader più amato e Gandhi un patriota”. Per anni a Modi era vietato l’ingresso negli USA per il su… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: ???? USA - Il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch #McConnell è ricoverato in ospedale dopo essere inciampato e caduto… - lo_gio : @putino Non è un leader tanto meno politico, è evidente. Purtroppo è un esponente di governo che usa le corde vocal… - charles_lefast : '22: 'Charles non è un leader come LH e non si mette la squadra sulle spalle, è troppo gentile' '23: Charles dice… - enanias : RT @dariodangelo91: ??????Il leader della minoranza al Senato USA, Mitch #McConnell è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta all'hotel W… -