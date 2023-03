Usa e Arabia Saudita si esercitano contro i droni (dell’Iran) (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita sono al lavoro per avviare la loro prima esercitazione sperimentale anti-drone congiunta, prevista per metà marzo. In un clima che vede gli Stati Uniti in crescente tensione con l’Iran, le esercitazioni mirano a dar prova dell’efficacia della tecnologia occidentale di contrasto ai droni; anche in chiave anti-cinese, vista la competizione per assicurarsi un sempre maggiore vantaggio tecnologico anche nel settore della Difesa. “Non dobbiamo sorprenderci se i partner regionali continueranno ad acquistare materiale cinese”, ha dichiarato il mese scorso a Washington il capo delle forze aeree dello United States Central Command (Centcom), Alex Grynkewich. Le prossime esercitazioni Stando ai funzionari americani, esercitazioni successive a Red Sands vedranno anche la partecipazione e il dispiegamento di ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli Stati Uniti e l’sono al lavoro per avviare la loro prima esercitazione sperimentale anti-drone congiunta, prevista per metà marzo. In un clima che vede gli Stati Uniti in crescente tensione con l’Iran, le esercitazioni mirano a dar prova dell’efficacia della tecnologia occidentale di contrasto ai; anche in chiave anti-cinese, vista la competizione per assicurarsi un sempre maggiore vantaggio tecnologico anche nel settore della Difesa. “Non dobbiamo sorprenderci se i partner regionali continueranno ad acquistare materiale cinese”, ha dichiarato il mese scorso a Washington il capo delle forze aeree dello United States Central Command (Centcom), Alex Grynkewich. Le prossime esercitazioni Stando ai funzionari americani, esercitazioni successive a Red Sands vedranno anche la partecipazione e il dispiegamento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... portale_cavallo : Azzurri in gara negli USA, Spagna, Danimarca, Francia e Arabia Saudita - mesoada : @dariodangelo91 Arabia,che ha postazioni militari Usa, si avvicina alla Russia,sostenitrice Iran contro la stessa Arabia. Lo Yemen ? - danielemarino2 : @MarcoFattorini Aparte che e una cazzata ma seguendo lo stesso ragionamento tuo parlami di usa,Israele,tuchia che h… - fococco : @HSkelsen Dubito che l'Arabia Saudita compia qualsiasi gesto pratico in favore della Russia. È l'avamposto USA in Medio Oriente. - Ez_Opinion : @MaxGrimandi @Dom90Vit @MarcoFattorini Sono d'accordo. Dovremmo chiamare terroristi allora anche l'Arabia saudita,… -