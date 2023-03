Usa, Biden proporrà una minimum tax del 25% per i miliardari (Di giovedì 9 marzo 2023) Joe Biden proporrà al Congresso americano di approvare una minimum tax del 25% per i miliardari. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca all'agenzia Bloomberg, a poche ore dalla presentazione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Joeal Congresso americano di approvare unatax del 25% per i. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca all'agenzia Bloomberg, a poche ore dalla presentazione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : ??USA 2024: LA SFIDA DI TRUMP: 'SFRATTEREMO BIDEN. IO SONO L' UNICO IN GRADO DI EVITARE LA TERZA GUERRA MONDIALE !!… - Agenzia_Ansa : La first lady Usa Jill Biden, tornando dal Kenya, ha fatto tappa a Capodichino per cena: dieci margherite e nove pi… - vincenzo_tolve : - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente americano Biden proporrà al Congresso degli Usa di approvare una minimum tax del 25% per i miliardari #ANSA… - sissi_campanini : @Frances02105357 In uno stato sovrano cosa c’entra la Nato? E Biden perché lo farebbe spiega, perché hai solo fatto… -