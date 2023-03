Uovo di Pasqua Kinder 2023 di Star Wars , in offerta su Amazon a meno di 28 € (Di giovedì 9 marzo 2023) Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquiStare l’Uovo di Pasqua Kinder 2023 di Star Wars al prezzo di 27,48€ e si tratta del prezzo minimo storico. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile alla spedizione immediata. L’Uovo di Pasqua Kinder in esame, è un Uovo di cioccolato finissimo fondente da 220 grammi e presenta una sorpresa speciale lagata al franchise di Star Wars. Le sorprese disponibili delle statuette/action figure ispirate alla serie di The Mandalorian e nello specifico riguardano Baby Yoda, Boba Fett e il Mandaloriano. Di seguito vi riportiamo gli ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023) Le offertedi oggi ci permettono di acquie l’didial prezzo di 27,48€ e si tratta del prezzo minimo storico. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito daed è disponibile alla spedizione immediata. L’diin esame, è undi cioccolato finissimo fondente da 220 grammi e presenta una sorpresa speciale lagata al franchise di. Le sorprese disponibili delle statuette/action figure ispirate alla serie di The Mandalorian e nello specifico riguardano Baby Yoda, Boba Fett e il Mandaloriano. Di seguito vi riportiamo gli ...

