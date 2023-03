Uomini e Donne una dama famosissima confessa: "Ho avuto un tumore" (Di giovedì 9 marzo 2023) Una dama di Uomini e Donne si confessa sul magazine del programma di Maria De Filippi: "La vita mi ha dato un'altra possibilità" In questi anni abbiamo conosciuto tantissimi personaggi del programma di Maria De Filippi che spesso sono anche tornati dopo anni in trasmissione. Possiamo farvi alcuni esempi con volti noti come Roberta Di Padua che dopo essere uscita con Riccardo Guarnieri ha deciso di dedicare un anno e mezzo a se stessa prima di ritornare in trasmissione. Altro esempio è la maestra Barbara De Santi che dopo la fine della sua relazione ha deciso di ritornare in trasmissione senza però trovare l'amore. Persino Gemma Galgani e Ida Platano sono spesso uscite dal programma per iniziare fuori delle frequentazioni che si sono rivelate dei veri e propri fallimenti. Questo 'entra ed esci' non è inusuale nel ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 9 marzo 2023) Unadisisul magazine del programma di Maria De Filippi: "La vita mi ha dato un'altra possibilità" In questi anni abbiamo conosciuto tantissimi personaggi del programma di Maria De Filippi che spesso sono anche tornati dopo anni in trasmissione. Possiamo farvi alcuni esempi con volti noti come Roberta Di Padua che dopo essere uscita con Riccardo Guarnieri ha deciso di dedicare un anno e mezzo a se stessa prima di ritornare in trasmissione. Altro esempio è la maestra Barbara De Santi che dopo la fine della sua relazione ha deciso di ritornare in trasmissione senza però trovare l'amore. Persino Gemma Galgani e Ida Platano sono spesso uscite dal programma per iniziare fuori delle frequentazioni che si sono rivelate dei veri e propri fallimenti. Questo 'entra ed esci' non è inusuale nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - MonicaMindfull : RT @gibalda: La strada per la parità tra uomini e #donne è ancora lunga e impervia. Finché festeggeremo l'#8Marzo l'obiettivo sarà lontano.… - ChiaraaL_ : Da Uomini e Donne a Mare Fuori è un attimo???? #uominiedonne -