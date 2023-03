“Uomini e Donne”, Tina Cipollari rimproverata da Maria De Filippi: cosa è successo (Di giovedì 9 marzo 2023) News Tv. . Ogni pomeriggio subito dopo pranzo va in onda su Canale 5 Uomini e Donne, il programma nato per far trovare l’anima gemella ai vari partecipanti ideato e condotto da Maria De Filippi. La puntata di oggi 9 Marzo 2023 di Uomini e Donne è stata dedicata alla sfilata degli Uomini del trono over intitolata “Perchè devi scegliere me”. Dopo che ha sfilato Silvio, il cavaliere che sta corteggiando Gemma Galgani, l’opinionista Tina Cipollari ha fatto una battuta e la padrona di casa è intervenuta per rimproverarla. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto il volto noto dello show.



