Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Aurora Tropea: volano parole grosse in studio [VIDEO] (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, durante la sfilata dei cavalieri tra Tina Cipollari e Aurora Tropea scoppia un vero putiferio. Vediamo cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di giovedì 9 marzo 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5, durante la sfilata dei cavalieri trascoppia un vero putiferio. Vediamo cosa è successo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - you_trend : Oggi è la #giornatainternazionaledelladonna: secondo il nostro ultimo sondaggio per @SkyTG24, per il 62% degli ital… - simoventurini1 : RT @MeltingPotEU: Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei ministri nel piccolo paese di #Cutro, una scelta inopportuna e provocatoria ch… - davidemarchiani : @Sevy_ @unicornpolyglot @ScafAnna @mcx_g Ok, approfondiamo. Donne e uomini hanno le stesse chance sessuali? -