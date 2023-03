Uomini e Donne spoiler | c’è la scelta tanto attesa, una dama lascia il programma (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo una lunga attesa, è arrivato il momento che i fan di Uomini e Donne attendevano da molto: Federico Nicotera ha scelto. Il tronista romano ha messo un punto al suo percorso, esprimendo la sua preferenza sulle corteggiatrici con le quali impegnato da mesi, Carola Carpanelli e Alice Barisciani. A svelarlo ci ha pensato Lorenzo … L'articolo Uomini e Donne spoiler c’è la scelta tanto attesa, una dama lascia il programma proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo una lunga, è arrivato il momento che i fan diattendevano da molto: Federico Nicotera ha scelto. Il tronista romano ha messo un punto al suo percorso, esprimendo la sua preferenza sulle corteggiatrici con le quali impegnato da mesi, Carola Carpanelli e Alice Barisciani. A svelarlo ci ha pensato Lorenzo … L'articoloc’è la, unailproviene da Velvet Gossip.

