Uomini e Donne spoiler 9 marzo, sfilata: Riccardo si “denuda”, Armando fa commuovere (Di giovedì 9 marzo 2023) Le anticipazioni della puntata di giovedì 9 marzo di Uomini e Donne rivelano che si parlerà della sfilata degli Uomini. Maria De Filippi farà entrare in studio la passerella e annuncerà il tema della sfilata in cui dovranno cimentarsi gli esponenti del parterre maschile. Naturalmente al centro dell’attenzione ci sarà la seduzione dei partecipanti. Alcune L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 9 marzo 2023) Le anticipazioni della puntata di giovedì 9dirivelano che si parlerà delladegli. Maria De Filippi farà entrare in studio la passerella e annuncerà il tema dellain cui dovranno cimentarsi gli esponenti del parterre maschile. Naturalmente al centro dell’attenzione ci sarà la seduzione dei partecipanti. Alcune L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - monfeliangelo : @Capezzone @atlanticomag @stemagni76 La dobbiamo smettere di giocare a rimpiattino con della gente di merda come i… - DaniaFalzolgher : RT @avantibionda: sentimenti altrui. In tal senso, le donne sono modelli di umanità. Studiando la storia si può constatare che in ogni epoc… -