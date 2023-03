Uomini e Donne, Luca Daffrè prende in giro tutti? «Non cerca una donna» (Di giovedì 9 marzo 2023) Uomini e Donne si appresta a cambiare con nuovi protagonisti. Nelle ultime settimane è stato annunciato Luca Daffrè tronista insieme a Nicole Santinelli. Fisico scolpito, collezionista di flirt con colleghe famose, Luca ha già partecipato al dating sentimentale di Maria De Filippi qualche anno fa quando corteggiava Teresa Langella e poi Angela Nasti (che gli preferì Alessio Campoli). In molti lo ricorderanno anche a Temptation Island nel ruolo di tentatore e naufrago de L'Isola dei Famosi 2022. In Honduras è rimasto a lungo, riuscendo persino a raggiungere il secondo posto sul podio dopo Nicolas Vaporidis. Il suo arrivo in studio ha fatto storcere il naso a molti e non sono mancate le polemiche sui social: "Lui in tv non cerca una donna", "Usa il piccolo schermo solo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 marzo 2023)si appresta a cambiare con nuovi protagonisti. Nelle ultime settimane è stato annunciatotronista insieme a Nicole Santinelli. Fisico scolpito, collezionista di flirt con colleghe famose,ha già partecipato al dating sentimentale di Maria De Filippi qualche anno fa quando corteggiava Teresa Langella e poi Angela Nasti (che gli preferì Alessio Campoli). In molti lo ricorderanno anche a Temptation Island nel ruolo di tentatore e naufrago de L'Isola dei Famosi 2022. In Honduras è rimasto a lungo, riuscendo persino a raggiungere il secondo posto sul podio dopo Nicolas Vaporidis. Il suo arrivo in studio ha fatto storcere il naso a molti e non sono mancate le polemiche sui social: "Lui in tv nonuna", "Usa il piccolo schermo solo ...

