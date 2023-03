Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 9/03/23 (Di giovedì 9 marzo 2023) Facciamo una premessa di fondo: io non sono d’accordo con la scelta di Aurora Tropea di tornare a Uomini e Donne. Al suo posto, dopo le cose gravi accadute e dopo la zero tutela nei suoi confronti nella spiacevole vicenda che l’ha coinvolta (per chi non ricordasse cosa è accaduto è possibile cliccare QUI), non sarei tornata. Detto questo, comunque, ciò che si sta verificando in quello studio da quando lei ci ha rimesso piede è TREMENDO, semplicemente TREMENDO. E’ come se le avessero sguinzagliato i cani addosso, tutti messi lì ad attaccarla, a deriderla, a recriminarle cose, e lo fanno con un atteggiamento da bulli, da gang, con un linguaggio che va oltre l’accettabile. Adoro Tina Cipollari, si sa, ma se pesta un merd*ne pesta un merd*ne, e oggi l’ha pestato bello grosso quando ad Aurora ha detto addirittura ‘Mi fai schifo come donna‘… ma davvero siamo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 marzo 2023) Facciamo una premessa di fondo: io non sono d’accordo con la scelta di Aurora Tropea di tornare a. Al suo posto, dopo le cose gravi accadute e dopo la zero tutela nei suoi confronti nella spiacevole vicenda che l’ha coinvolta (per chi non ricordasse cosa è accaduto è possibile cliccare QUI), non sarei tornata. Detto questo, comunque, ciò che si sta verificando in quello studio da quando lei ci ha rimesso piede è TREMENDO, semplicemente TREMENDO. E’ come se le avessero sguinzagliato i cani addosso, tutti messi lì ad attaccarla, a deriderla, a recriminarle cose, e lo fanno con un atteggiamento da bulli, da gang, con un linguaggio che va oltre l’accettabile. Adoro Tina Cipollari, si sa, ma se pesta un merd*ne pesta un merd*ne, e oggi l’ha pestato bello grosso quando ad Aurora ha detto addirittura ‘Mi fai schifo come donna‘… ma davvero siamo ...

