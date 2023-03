Uomini e Donne, la tronista rifiuta un corteggiatore: la reazione di lui, non l’ha accettato (Di giovedì 9 marzo 2023) Uomini e Donne va avanti nonostante il lutto che ha colpito la conduttrice Maria De Filippi, pronta fin da subito a tornare al suo posto di comando della fortunata trasmissione di Canale 5. La puntata del 9 marzo 2023 lascia presagire numerosi spunti di interesse e vedrà lo sviluppo di alcune situazioni intriganti sia per il pubblico, sia per i protagonisti principali. Ecco, dunque, le anticipazioni della puntata pomeridiana che andrà in onda giovedì 9. Gemma e Silvio, una storia che va avanti tra mille difficoltà Continua la frequentazione che sta suscitando maggior interesse, ossia quella tra Gemma e Silvio. I due vogliono continuare a conoscersi, nonostante lei abbia un carattere un po’ irascibile e lui nasconda diversi aspetti molto bizzarri. Infatti, l’uomo non ha nascosto alcune predilezioni molto strane in ambito sentimentale, con una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 marzo 2023)va avanti nonostante il lutto che ha colpito la conduttrice Maria De Filippi, pronta fin da subito a tornare al suo posto di comando della fortunata trasmissione di Canale 5. La puntata del 9 marzo 2023 lascia presagire numerosi spunti di interesse e vedrà lo sviluppo di alcune situazioni intriganti sia per il pubblico, sia per i protagonisti principali. Ecco, dunque, le anticipazioni della puntata pomeridiana che andrà in onda giovedì 9. Gemma e Silvio, una storia che va avanti tra mille difficoltà Continua la frequentazione che sta suscitando maggior interesse, ossia quella tra Gemma e Silvio. I due vogliono continuare a conoscersi, nonostante lei abbia un carattere un po’ irascibile e lui nasconda diversi aspetti molto bizzarri. Infatti, l’uomo non ha nascosto alcune predilezioni molto strane in ambito sentimentale, con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - vivereancona : Stessa malattia ma approccio diverso tra uomini e donne, il convegno del Soroptimist: 'La malattia di genere è il f… - emmaiono : le ore sono fatte per gli uomini ......le donne vivono solo di attimi -