Uomini e Donne, i ritocchini chirurgici di Teresa Cilia e la preoccupazione dei fans (Di giovedì 9 marzo 2023) L’intervento di chirurgia estetica è una scelta personale che coinvolge solo la persona stessa, ma quando una figura pubblica ne parla, diventa subito oggetto di attenzione mediatica. Questo è stato il caso di Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, che ha annunciato di aver fatto un filler alle labbra e di voler sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva per aumentare il seno. Tuttavia, molti dei suoi fans non hanno esattamente supportato questa sua intenzione di stravolgere il suo aspetto esteriore. Uomini e Donne, Teresa Cilia spiega per quale motivo vuole rifarsi il seno In un Q&A su Instagram, Teresa ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione, affermando di aver sempre ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 marzo 2023) L’intervento di chirurgia estetica è una scelta personale che coinvolge solo la persona stessa, ma quando una figura pubblica ne parla, diventa subito oggetto di attenzione mediatica. Questo è stato il caso di, ex tronista di, che ha annunciato di aver fatto un filler alle labbra e di voler sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva per aumentare il seno. Tuttavia, molti dei suoinon hanno esattamente supportato questa sua intenzione di stravolgere il suo aspetto esteriore.spiega per quale motivo vuole rifarsi il seno In un Q&A su Instagram,ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione, affermando di aver sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - you_trend : Oggi è la #giornatainternazionaledelladonna: secondo il nostro ultimo sondaggio per @SkyTG24, per il 62% degli ital… - haparanda12 : RT @AngeloBonelli1: Una barca unita da chiodi e grappette. Donne,uomini e bambini hanno trovato la morte a pochi metri dalla riva. Fuggiva… - sandronaxi : RT @Moonlightshad1: Decine di poliziotti in assetto di guerra a minacciare bambini, donne e uomini che hanno in mano un foglio di carta. L'… -