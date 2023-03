“Uomini e Donne”, Gianni Sperti ci va giù pesante con l’ex dama: lei furiosa (Di giovedì 9 marzo 2023) News Tv. A Uomini e Donne, durante la puntata di ieri 8 marzo 2023, Gianni Sperti ha fatto infuriare un’ex dama. Tutto ha avuto inizio quando l’opinionista si è tolto qualche sassolino nella scarpa con Aurora Tropea, tornata nel programma dopo due anni di assenza. Gianni Sperti l’ha subito attaccata sul fatto che lei ha parlato male del dating show di Maria De Filippi, ma poi si è ripresentata su Canale 5. Un atteggiamento che l’opinionista ha disprezzato e con una frecciatina ha chiamato in causa anche un’ex dama. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, si mette male per Lavinia: cos’è successo Leggi anche: “Uomini e Donne”, le anticipazioni della puntata di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 9 marzo 2023) News Tv. A, durante la puntata di ieri 8 marzo 2023,ha fatto infuriare un’ex. Tutto ha avuto inizio quando l’opinionista si è tolto qualche sassolino nella scarpa con Aurora Tropea, tornata nel programma dopo due anni di assenza.l’ha subito attaccata sul fatto che lei ha parlato male del dating show di Maria De Filippi, ma poi si è ripresentata su Canale 5. Un atteggiamento che l’opinionista ha disprezzato e con una frecciatina ha chiamato in causa anche un’ex. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, si mette male per Lavinia: cos’è successo Leggi anche: “”, le anticipazioni della puntata di ...

