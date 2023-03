Uomini e Donne, Federico Nicotera: la reazione inaspettata della sorella alla scelta (Di giovedì 9 marzo 2023) La sorella maggiore del tronista di Uomini e Donne Federico Nicotera, Claudia, era presenta alla scelta assieme alla madre del ragazzo e ha assistito dunque a lui che rifiutava la corteggiatrice Alice Barisciani per uscire invece dal programma con Carola Carpanelli. La ragazza non ha mai espresso nessuna opinione esplicita in merito alla donna che voleva vedere accanto al fratello, né sui social ha mai fatto qualcosa che lasciasse pensare che lei preferisse una corteggiatrice a un’altra. Anzi, pare che la sorella di Federico Nicotera seguisse sia le fanpage di Alice Barisciani che quelle di Carola Carpanelli, che come sempre succede in questi casi chiedono l’amicizia ai parenti del ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 marzo 2023) Lamaggiore del tronista di, Claudia, era presentaassiememadre del ragazzo e ha assistito dunque a lui che rifiutava la corteggiatrice Alice Barisciani per uscire invece dal programma con Carola Carpanelli. La ragazza non ha mai espresso nessuna opinione esplicita in meritodonna che voleva vedere accanto al fratello, né sui social ha mai fatto qualcosa che lasciasse pensare che lei preferisse una corteggiatrice a un’altra. Anzi, pare che ladiseguisse sia le fanpage di Alice Barisciani che quelle di Carola Carpanelli, che come sempre succede in questi casi chiedono l’amicizia ai parenti del ...

