Uomini e Donne, chi è la ‘scelta’ di Federico Nicotera: età, lavoro, vita privata e Instagram (Di giovedì 9 marzo 2023) Finalmente il momento della “scelta” è arrivato per il tronista Federico Nicotera di “Uomini e Donne“! Chi è la fortunata? Ecco i particolari su di lei, quando vedremo il “grande evento” e come si è svolto! Uomini e Donne: quando vedremo la “scelta” e chi è la corteggiatrice Non sappiamo ancora la data! Indicativamente, però, potrebbe essere domani, venerdì 10 marzo, o giovedì 16. Così chiuderemmo in bellezza la prima settimana di “Uomini e Donne” dopo il lutto per Maurizio Costanzo! Ma chi ha scelto Federico Nicotera? Quella che da tempo sembrava la “favorita” nonostante gli alti e bassi specialmente negli ultimi tempi: Carola Carpanelli! L’ ex tronista, ha rivelato Lorenzo Pugnaloni di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 marzo 2023) Finalmente il momento della “scelta” è arrivato per il tronistadi ““! Chi è la fortunata? Ecco i particolari su di lei, quando vedremo il “grande evento” e come si è svolto!: quando vedremo la “scelta” e chi è la corteggiatrice Non sappiamo ancora la data! Indicativamente, però, potrebbe essere domani, venerdì 10 marzo, o giovedì 16. Così chiuderemmo in bellezza la prima settimana di “” dopo il lutto per Maurizio Costanzo! Ma chi ha scelto? Quella che da tempo sembrava la “favorita” nonostante gli alti e bassi specialmente negli ultimi tempi: Carola Carpanelli! L’ ex tronista, ha rivelato Lorenzo Pugnaloni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - GordonGekko1970 : Il candidato indichi quanti barconi di donne iraniane stanno arrivando in Italia ora rispetto ai barconi di uomini… - SpringsteenMoni : RT @aforista_l: 'Qualsiasi cosa facciano le donne, devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna no… -