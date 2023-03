Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont presto genitori! Nozze dietro l’angolo? (Di giovedì 9 marzo 2023) La magia dell’amore a volte fa veramente miracoli! È il caso di Antonella Perini e Luca Panont, la coppia nata all’interno del trono over di Uomini e Donne. Proprio pochi mesi dopo aver lasciato il programma, i due ha annunciato una grande notizia per i fans del dating show di Maria De Filippi: diventeranno presto genitori del loro primo figlio. La lieta novella è stata confermata dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, sulle sue Instagram Stories. Uomini e Donne, l’annuncio della gravidanza di Anna Perini La coppia è apparsa subito affiatata e molto innamorata, tanto che avevano già parlato della loro vita insieme dopo aver lasciato il dating show. È evidente che tra Luca e Antonella le ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 marzo 2023) La magia dell’amore a volte fa veramente miracoli! È il caso di, la coppia nata all’interno del trono over di. Proprio pochi mesi dopo aver lasciato il programma, i due ha annunciato una grande notizia per i fans del dating show di Maria De Filippi: diventerannogenitori del loro primo figlio. La lieta novella è stata confermata dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, sulle sue Instagram Stories., l’annuncio della gravidanza di AnnaLa coppia è apparsa subito affiatata e molto innamorata, tanto che avevano già parlato della loro vita insieme dopo aver lasciato il dating show. È evidente che trale ...

