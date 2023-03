Uomini e donne, Antonella e Luca del Trono Over presto genitori (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono usciti da poco da Uomini e donne e ora Antonella e Luca del Trono Over sono in attesa del loro primo figlio. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono usciti da poco dae oradelsono in attesa del loro primo figlio. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - blusewillis2 : RT @sabripillot: Dove era questo governo quando gli abitanti di Cutro si sono gettati in acqua per salvare chi era ancora vivo oppure per n… - dondogliocg : RT @gr_grim: Trudino dichiara che gli uomini sono donne in onore della festa della donna. Ok. Apposto. -